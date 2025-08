Chile mobiliza 100 socorristas para resgatar 5 mineiros presos; 1 morreu

Ao menos 100 socorristas trabalham no resgate de cinco mineiros da mineradora estatal chilena Codelco, a maior produtora mundial de cobre.

O que aconteceu

Cinco trabalhadores estão desaparecidos e outro morreu, identificado como Paulo Marín Tapia, segundo a mineradora. As buscas começaram após um desmoronamento na mina subterrânea El Teniente —ela é conhecida como a maior jazida mineral subterrânea de cobre do mundo, com 4.500 km de túneis e galerias subterrâneas —quase a distância entre o Chile e Nova York—, e mais de um século de existência, nas montanhas dos Andes, localizada a cerca de 75 km ao sudeste da capital chilena, Santiago.

Bombeiros avançaram 4 metros do total de 20 metros do túnel afetado. Segundo o CEO da Codelco, Rubén Alvarado, os agentes precisam remover o material para chegar até os trabalhadores. "Ainda não fizemos contato, mas as condições melhoraram graças à redução da atividade sísmica", afirmou Alvarado.