Moraes tem 3 caminhos para reverter Magnitsky imposta por Trump; veja quais

Caminho mais indicado seria apelar ao Congresso dos EUA. O magistrado pode pedir aos deputados e senadores norte-americanos que revejam a decisão do Executivo e cancelem os efeitos da Magnitsky.

Não há um prazo específico para o Congresso tomar uma decisão. Toledo diz que, na hipótese de o ministro acionar o Legislativo dos EUA, os congressistas terão que abrir uma investigação para decidir se a Magnitsky se aplica ou não a Moraes.

Não é um processo rápido, necessita de investigação e isso demora bastante. Não demoraria menos de um ano para ter uma reforma do legislativo quanto à sanção Daniel Toledo, advogado

Acionar o Congresso hoje dificilmente mudaria a sanção imposta a Moraes porque Trump detém maioria tanto na Câmara quanto no Senado. No próximo ano, os eleitores norte-americanos voltarão às urnas para eleger novos congressistas e, na hipótese de os democratas retomarem a maioria no Congresso, o jurista brasileiro passaria a ter uma probabilidade maior de reverter a decisão do Executivo.

Outro presidente também pode reverter a decisão. Toledo destaca que, ao término do mandado de Trump, seu sucessor, se quiser e for acionado, pode retirar o nome de Moraes da lista de punidos da Magnitsky. Entretanto, até hoje não há precedente de alguém sancionado por essa lei que tenha conseguido revertê-la.

Moraes pode acionar o Judiciário dos EUA

Embora a Magnitsky seja uma lei criada para ser aplicada pelo poder Executivo, sem necessidade de trâmites no Judiciário, Moraes pode recorrer às Cortes do país. A avaliação é de Carlos Portugal Gouvêa, sócio do PGLaw, professor da USP (Universidade de São Paulo) e professor visitante da Universidade de Harvard.