'Muito arriscado', diz ex-conselheiro de Trump sobre submarinos nucleares

Trump disse ter agido em resposta às últimas declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ele criticou o posicionamento do presidente dos EUA sobre a guerra com a Ucrânia e escreveu no X (antigo Twitter) que o republicano faz o "jogo do ultimato", e que essa abordagem pode levar a uma guerra envolvendo os Estados Unidos.

Ordenei o posicionamento de dois submarinos nucleares nas regiões apropriadas, para o caso de essas declarações tolas e inflamadas serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um desses casos

Donald Trump, em post no Truth Social

Para Bolton, postura demonstra que Trump "não compreende realmente como funciona a Marinha nuclear" dos EUA "e qual é o seu plano de operação". O presidente norte-americano não deu detalhes sobre os submarinos, nem informou se seriam de propulsão nuclear ou equipados com armas nucleares.

John Bolton explicou que submarinos da classe Ohio não ficam parados no porto. Eles transportam mísseis balísticos e seguem "uma missão complexa e, obviamente, altamente confidencial". Por isso, destaca, "um número suficiente deles está em posição neste momento para retaliar contra um ataque nuclear russo". "Espero que alguém do Pentágono, que entenda a disposição da força nuclear, explique isso para o Trump em algum momento", completou.

É por isso que eles são colocados lá, para não precisarem ir a lugar nenhum. Eles já estão lá e, com sorte, são indetectáveis, para que um russo ou um chinês não possa achá-los. Dizer que ele [Trump] vai mover esses tipos de submarino para qualquer lugar indica que ele não sabe como eles funcionam

John Bolton

Prazo para fim da guerra