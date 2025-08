Promessa do 1º mandato, muro na fronteira com México volta à pauta de Trump

Construção da nova seção do muro da fronteira entre Santa Teresa, no Novo México (EUA), e Ciudad Juarez, no México Imagem: Jose Luis Gonzalez/Reuters



Na sequência, o Departamento do Interior dos EUA anunciou a transferência de cerca de 44.400 hectares de terras na fronteira no Novo México para o exército. A transferência visa "salvaguardar recursos naturais e culturais sensíveis na região, permitindo ao Departamento do Exército apoiar as operações da Patrulha de Fronteira dos EUA na segurança da fronteira e na prevenção da imigração ilegal", disse em comunicado.

Arizona deve ganhar mais 40 km de muro

Outro projeto quer aumentar barreira em área remota no estado do Arizona. Estrutura terá 40 quilômetros de comprimento e se juntará a outros 350 quilômetros já existentes na região.

Muro será semelhante ao que está sendo feito no Novo México. Atualmente, boa parte da divisão entre os países é feita apenas com arame farpado e bloqueios para veículos, conforme o New York Times.