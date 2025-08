R$ 1 bilhão e 8.300 m²: como será salão de baile de Trump na Casa Branca

A Casa Branca deve ganhar um grande salão de baile. O presidente Donald Trump anunciou a construção de um novo espaço para eventos formais dentro do complexo presidencial, com 8,3 mil metros quadrados e capacidade para até 650 pessoas sentadas.

O que aconteceu

Projeto promete mudar a história da residência presidencial. Segundo a Casa Branca, essa será a maior transformação no prédio em décadas — a última grande alteração foi feita no governo de Harry Truman, em 1952. O novo salão ocupará o espaço onde hoje está a Ala Leste, que será "modernizada". A obra está prevista para começar em setembro de 2025 e terminar antes do fim do mandato atual de Trump.

Trump prometeu não usar verba pública na construção. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o custo estimado de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) será coberto por Trump e outros doadores, que ainda não tiveram seus nomes divulgados.