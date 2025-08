Traficante ligado ao PCC é preso na Argentina após usar cartão de crédito

O traficante Fabio Rosa Carvalho foi preso ontem em Buenos Aires, numa operação conjunta de agentes locais com a Polícias Federal do Brasil e Civil do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Corrida em aplicativo de transporte paga com cartão de crédito indicou a policiais localização de foragido. Com a informação em mãos, os agentes efetuaram a prisão de Carvalho ao tentar embarcar no carro no bairro de Caballito. Ele não reagiu à abordagem.

Durante passagem pela Bolívia, foragido firmou aliança com o PCC. De acordo com a polícia gaúcha, o acordo foi firmado no período em que o traficante ficou escondido na cidade de Santa Cruz de La Sierra.