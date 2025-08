Hamas vai entregar alimentos a reféns se Israel abrir corredor humanitário

Estipulamos, para aceitação, que os corredores humanitários sejam abertos de forma normal e permanente para a passagem de alimentos e medicamentos a todo o nosso povo, em todas as áreas da Faixa de Gaza, e que todas as formas de ataques aéreos inimigos sejam interrompidas durante o recebimento de encomendas para os prisioneiros.

Hamas, em canal no Telegram

Primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que pediu apoio da organização humanitária. Hoje, ele afirmou ter conversado com o chefe regional da Cruz Vermelha Internacional, Julien Lerisson, e solicitou seu envolvimento no fornecimento de alimentos e cuidados médicos aos reféns mantidos em Gaza.

Imagens de reféns visivelmente debilitados e subnutridos ganharam o mundo e geraram comoção. O Hamas mostrou os israelenses Rom Breslevski, 22 anos, e Avyatar David, 24, no que parece ser um túnel em Gaza, em um vídeo datado de 27 de julho.

Não como há vários dias seguidos. Estou numa situação muito, muito, muito difícil

Evyatar David, em vídeo

Familiares reagiram com tristeza e choque e foram às ruas de Tel Aviv pedir por cessar-fogo. "Eles estão à beira absoluta da morte. Na sua condição atual e inimaginável, eles podem ter apenas dias de vida", disse Ilay David, irmão de Evyatar.

"Nossos irmãos estão se transformando em pele e osso", disse um familiar de Matan Zangauker, outro refém. Centenas de milhares de pessoas se reuniram em apoio aos reféns enquanto pedem solução para um cessar-fogo.