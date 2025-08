Quatro corpos são retirados de mina no Chile; dois seguem desaparecidos

As equipes de resgate encontraram na madrugada de hoje mais dois corpos de trabalhadores que ficaram presos na mina subterrânea El Teniente, que desmoronou na quinta-feira, no Chile. Com isso, o número de mortos chega a quatro.

O que aconteceu

A primeira morte foi registrada ainda na quinta, logo após o acidente. A vítima foi identificada como Paulo Marín Tapia, de acordo com a empresa estatal Coldeco. Já na tarde de ontem, os bombeiros resgataram o corpo de Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, informou o Ministério Público do país.

Hoje, foram encontrados mais dois mortos soterrados. Os corpos de Alex Araya Acevedo e Carlos Andrés Arancibia Valenzuela estavam a alguns metros de onde foi localizado o de Gonzalo. "Lamentamos profundamente a descoberta de outros dois companheiros sem vida", informou a Codelco em comunicado.