O que se sabe sobre submarino nuclear usado por Trump para ameaçar a Rússia

Equipamentos também têm função geopolítica estratégica. Praticamente impossíveis de serem detectados, os submarinos militares inibem ataques aos Estados Unidos e aliados. Além disso, é possível utilizar os submersíveis para espionar e coletar informações estratégicas, além de atacar simultaneamente diversas áreas.

Quais são as dimensões dos modelos?

Submarinos Ohio têm 171 metros de comprimento. Especificações da Frota do Pacífico dos Estados Unidos mostram que as armas militares têm capacidade de alcançar 22 km/h na superfície e 37 km/h quando submerso.

Modelos podem permanecer submersos por meses. Com tripulações formadas por 15 oficiais e 140 praças, os submarinos Ohio carregam suprimentos para permanecer longe da superfície por até 60 dias.

Utilizados como arma de ameaça

Submersível dos EUA apareceu na costa da Coreia do Sul em 2023. Fruto das ameaças recentes de Trump, um modelo Ohio deixou as profundezas e apareceu emerso pela primeira vez desde a década de 1980. A visita aconteceu no momento em que os aliados conversavam sobre a forma de mostrar potencial no caso de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte.