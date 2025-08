Ataque a tiros após festival deixa duas pessoas mortas em Los Angeles

Duas pessoas morreram em um ataque a tiros em Los Angeles na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Vítimas estavam no local onde, horas antes, acontecia uma "after party" de um festival de música eletrônica. A festa, que não tinha relação oficial com evento Hard Summer, foi sediada em um galpão abandonado a 14 quilômetros de distância do local do festival.

Um homem foi declarado morto ainda no local do crime. Uma mulher foi socorrida ao hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu por volta das 2h de hoje (6h, no horário de Brasília).