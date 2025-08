'Saber se ele está vivo': família busca brasileiro desaparecido na Rússia

Família já suspeitava da participação de Ferreira no confronto. Gabriela Oliveira, mãe da filha de cinco anos de Ferreira, afirma que era previsível o ingresso do brasileiro na linha de frente da guerra. "Ele ficou 20 dias sumido, no começo, e mandou mensagens dizendo estar fazendo treinamento na mata", disse.

Última mensagem de Ferreira foi recebida no dia 29 de junho. A mãe relata que o filho sempre mantinha contato frequente com ela e avisou que seria encaminhado para o bunker e ficaria ausente por quatro meses. "Ele já sabia que iria para a guerra e que levava de dois a quatro meses para a comunicação com a família, caso acontecesse algo", avalia.

Soldado enviou tag de identificação de Ferreira para a família Imagem: Arquivo Pessoal

Soldado entrou em contato para relatar a morte de Ferreira. Na última sexta-feira (1º), no entanto, um colega que integrava a mesma tropa do brasileiro ligou para avisar que o brasileiro não teria resistido a um combate na fronteira da Rússia com a Ucrânia há mais de 15 dias. "Ele disse ter perguntado para o comandante sobre o soldado Anderson e foi informado que eles pegam os feridos e deixam os mortos para trás", conta Helade.

Estávamos avançando na Ucrânia em várias posições. Porém, tinham muitos drones voando e atacando a gente com bombas.

Mensagem enviada por amigo de Ferreira

Oficialização do óbito só seria efetivada após dois meses. A mãe afirma que o prazo foi levado a ela pelo mesmo soldado que comunicou a morte do filho. "Ele disse que ainda não é oficial, porque a Rússia espera o prazo de dois meses para poder comunicar à família", disse Helade sobre o contato. "O amigo dele falou: 'não poderia nem estar ligando para a senhora, porque posso ser punido, mas ele era muito meu amigo'", disse.