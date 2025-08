Conselheiro de Trump publica foto que retrata Moraes algemado

Jason Miller, conselheiro do presidente dos EUA, publicou uma foto ontem em que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é retratado algemado durante uma manifestação bolsonarista em Fortaleza.

O que aconteceu

Ao todo, foram postadas quatro imagens do ato. Entre as fotos está a de uma bandeira com a frase "fora Moraes".

"Cenas de Fortaleza", escreveu Miller no post. Também há uma imagem de uma criança com um cartaz contra a corrupção e outra faixa pedindo anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.