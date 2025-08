Impressão de mão de 4.000 anos do Egito Antigo é descoberta em cerâmica

Pesquisadores do Museu Fitzwilliam, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, anunciaram a descoberta de uma nova evidência do Egito Antigo. Eles identificaram a impressão de uma mão de 4.000 anos em uma chamada "casa da alma".

O que aconteceu

A marca da mão milenar foi identificada em uma tumba egípcia. Segundo comunicado divulgado pela universidade na última segunda-feira, a impressão foi encontrada na base de uma "casa da alma", maquete de moradia feita em argila e frequentemente usada em enterros à época. Após analisarem o objeto, os especialistas indicaram que a "casa da alma" foi elaborada entre 2055 e 1650 a.C.

Tradição do Egito Antigo, a "casa da alma" tinha diferentes utilidades. Geralmente, a maquete era construída em forma de um edifício com um pátio aberto. Os objetos eram frequentemente colocados em túmulos para abrigar oferendas de alimentos como pão, alface e até mesmo cabeças de boi, segundo o Museu Fitzwilliam. "As 'casas das almas' podem ter servido tanto como bandejas de oferendas simbólicas quanto como local de descanso para a alma do falecido", explica o comunicado.