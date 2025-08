Mão Morta: o que é arma nuclear russa chamada de 'máquina do fim do mundo'

A "Mão Morta" foi criada para disparar um enorme ataque contra os EUA sem a necessidade de ordem do Kremlin. O sistema, já chamado de "máquina do fim do mundo" e arma "apocalíptica" pela imprensa internacional, foi programado para agir caso os americanos já tivessem bombardeado as autoridades do país e causado enorme destruição, além de mortes de lideranças estratégicas.

Em 2009, o ex-coronel soviético Valery Yarynich revelou alguns detalhes de seu funcionamento. À revista Wired, o veterano com 30 anos de experiência nas Forças de Foguetes Estratégicos da URSS que ajudou a construir a "Mão Morta" contou que o sistema possui sensores de solo que ajudariam a detectar um impacto devastador e disparar automaticamente o contra-ataque.

O sistema Perímetro [Mão Morta] é muito, muito bom. Nós removemos a responsabilidade única [do ataque] de altos políticos e militares. Valery Yarynich

A "Mão Morta" era a resposta soviética às ameaças do governo de Ronald Reagan (1981-1989). Na época, o presidente anunciou que os EUA iriam desenvolver um sistema de lasers e armas nucleares no espaço para defender o país das ogivas nucleares soviéticas, enquanto altos oficiais do governo americano fizeram declarações públicas dizendo que as bombas atômicas de 1945 não destruíram o Japão e que os EUA não teriam medo de utilizá-las novamente.

Assim, os soviéticos começaram a trabalhar em seu próprio "sistema do fim do mundo". Cartas do presidente Reagan revelariam, anos mais tarde, que ele acreditava estar preparando apenas uma defesa dos EUA, mas a URSS enxergou ali a possibilidade de um ataque.

O Perímetro foi criado para ser mantido "dormindo" e só seria religado por um alto oficial do governo soviético em uma situação que sinalizasse risco. Uma vez ligado, ele começaria a monitorar padrões sísmicos, de radiação e de pressão do ar para sinais de explosões nucleares.