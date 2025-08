Netanyahu decidiu tomar o controle total de Gaza, diz TV israelense

As Forças de Defesa de Israel já haviam anunciado que são contrárias à tomada de toda a Faixa de Gaza. Na avaliação do exército, a limpeza de toda a infraestrutura do Hamas poderia levar anos. Isso também poderia colocar reféns em risco de execução caso as tropas se aproximassem do local onde estão detidos.

Israel quer colocar a questão dos reféns mantidos em cativeiro há 22 meses em Gaza no centro da agenda internacional. A declaração do ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, foi dada às vésperas de uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, convocada por Israel e dedicada ao tema.

Netanyahu anunciou que vai convocar seu gabinete "esta semana" para "dar instruções" ao exército. "Estamos no meio de uma guerra intensa na qual obtivemos sucessos muito importantes, históricos, porque não estávamos divididos (...) devemos continuar unidos", declarou. O premiê lembrou os "objetivos da guerra": "derrotar o inimigo, libertar nossos reféns e garantir que Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel".

Cerca de 50 reféns estão sob posse do Hamas em Gaza. Israel acredita que cerca de 20 ainda estejam vivos, enquanto 30 podem estar mortos.

Imagens de reféns visivelmente debilitados e subnutridos ganharam o mundo e geraram comoção. O Hamas mostrou os israelenses Rom Breslevski, 22 anos, e Avyatar David, 24, no que parece ser um túnel em Gaza, em um vídeo datado de 27 de julho.