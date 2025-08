Peixe cai do céu, causa fogo em vegetação e deixa pessoas sem luz no Canadá

As fagulhas começaram um incêndio na área. O fogo destruiu uma área de 5.400 m², mas foi controlado rapidamente com 18.000 litros de água.

Peixe caiu em ligação elétrica e causou foco de fogo no Canadá Imagem: Ashcroft Fire Rescue/Facebook

Bombeiros acreditam que a águia tenha pescado o peixe a três quilômetros do ponto da queda. "A suspeita é de que, pelo tamanho do peixe e pelo calor do dia, a ave cansada deixou a presa cair", afirmou o serviço de bombeiros local em publicação nas redes sociais.

Ninguém foi ferido pelo fogo. A ave que teria derrubado o peixe foi encontrada bem e caçando na região na sexta-feira.