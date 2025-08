Texas em crise, Gaza sob ameaça e Musk com US$ 29 bilhões

Onde estamos:

Os EUA dizem estar trabalhando em um plano para acabar com a guerra. Mas autoridades israelenses já sinalizam: não há acordo possível com um Hamas que se recusa a entregar armas.

Elon Musk recebe US$ 29 bi da Tesla — o maior pacote da história corporativa

O acordo:

O conselho da Tesla aprovou a entrega de 96 milhões de ações a Elon Musk, avaliadas em US$ 29 bilhões (R$ 160 bi), enquanto uma batalha judicial sobre sua remuneração continua. O valor é baseado no preço simbólico de 2018 (US$ 23,34), mas as ações hoje valem mais de US$ 300.

A justificativa:

"Compensar o CEO de forma proporcional às suas contribuições."

A Tesla chama isso de um "pagamento de boa-fé" para manter Musk focado.

A crítica:

O montante é maior que o PIB de países como Uruguai. E enquanto isso, a produção de veículos elétricos desacelera globalmente. Será um incentivo -- ou um resgate?