Zoológico causa polêmica ao pedir doações de pets para alimentar predadores

Administração do espaço afirma que todos os restos mortais dos animais sacrificados serão aproveitados. "Se você tem algum animal saudável que precisa ser sacrificado por diversos motivos, sinta-se à vontade para doá-los para nós. Nada será desperdiçado e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar dos nossos predadores".

Nos comentários da postagem, o público criticou a proposta do zoológico, considerada "desrespeitosa e perversa". "Mentalidade profundamente perversa e degradante", afirmou um internauta. "O quão perturbado vocês são para pedir uma coisa dessas?", escreveu outro. "Isso é uma piada, só pode", afirmou um terceiro.

A administração do zoológico Aalborg não se manifestou sobre as críticas. O espaço, no entanto, manteve a publicação com o pedido e ainda aceita doações de animais pequenos para o sacrifício alimentar de seus predadores.