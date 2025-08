Brasil fica fora de caução de R$ 82 mil por visto dos EUA; veja países

Além da caução, os viajantes só poderão entrar nos EUA por três aeroportos: Boston Logan, John F. Kennedy e Washington Dulles. ''O não cumprimento dessa condição poderá resultar na recusa de entrada ou na não correta emissão de um documento de saída'', alertou o país em comunicado.

O valor será devolvido ao cidadão se ele cumprir ''todos as regras do visto de não imigrante''. Permanecer no território após a data de partida estipulada e solicitar ajuste no status de visto, incluindo solicitação de asilo, são algumas das violações determinadas.

O governo americano não informou como fica a situação daqueles que já haviam obtido o visto antes da determinação. Os EUA já publicaram uma regra temporária de um programa piloto semelhante em 2020. No entanto, com a redução mundial nas viagens globais como resultado da pandemia de covid-19, o país não implementou a medida.

Anualmente, centenas de milhares estendem estadia

O pagamento de caução funciona como uma garantia, geralmente financeira, contra possíveis descumprimentos de acordos. Neste caso, serviria como forma de assegurar ao governo dos EUA de que a pessoa cumpriria o prazo, sob risco de perder o valor.

Caução tenta evitar que pessoas que entram nos EUA com visto de turismo ou negócios permaneçam no país além do prazo estipulado. Para isso, ele será implantado entre cidadãos de países em que foram detectadas altas taxas de permanência com visto vencido.