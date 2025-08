Foto em tamanho real de morto sobre túmulo é 'tendência' na Jamaica

Hábito também tornou mais fácil localizar o local de descanso de um ente querido no cemitério. Com os túmulos muito próximos e, às vezes, mal identificados nos cemitérios, o retrato situa as famílias, relatou a reportagem do Jamaica Observer após visitar um deles.

Memória de quem se foi se mantém "viva", na opinião de familiares. O jamaicano Megil Young perdeu a mãe de seus filhos em 2024 e optou pela instalação do retrato para que as crianças sejam capazes de ver a mãe — e a família possa sentir algum conforto. "Algumas vezes, venho aqui, me sento e olho para a mãe dos meus filhos, falo com ela e digo: 'Como estou triste que você se foi'. Mas quando eu vejo a foto dela, parece que é com ela mesma que estou conversando", desabafou ao Observer.