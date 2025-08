Netanyahu chama gabinete para avaliar novas ações em Gaza; fome matou 188

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai se reunir nesta semana com um gabinete de segurança para decidir sobre as próximas ações da guerra em Gaza. A movimentação militar acontece durante o agravamento da crise humanitária na região, que tem 188 mortos por fome desde 7 de outubro de 2023.

O que aconteceu

Tomada total de Gaza é uma das opções consideradas. A informação foi dada por uma fonte militar ao jornal inglês The Guardian, que afirmou que Israel considera "anexar novas partes do enclave". A fonte não detalhou, porém, se a medida seria temporária, com intuito de libertar reféns, ou a longo prazo.

Oito pessoas morreram por fome e outras 52 morreram tentando pegar ajuda humanitária nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza hoje.