Parlamentar de Israel é retirado do púlpito após criticar genocídio em Gaza

Por anos recusei usar o termo genocídio. Mas agora, depois das imagens que vimos e depois de conversar com pessoas que estavam lá, não posso mais evitar

Ofer Cassif, parlamentar israelense

O parlamentar parafraseou o escritor israelense David Grossman. Recentemente, Grossman assumiu que "com imensa dor e coração quebrado", que Israel comete genocídio em Gaza.

O vice-presidente do Knesset, Nissim Vaturi, interrompeu o parlamentar. Vaturi chamou o depoimento de Cassif de inventado. Cassif faz parte da oposição no país, e integra o partido comunista de Israel.

Vaturi exigiu que Cassif fosse removido do púlpito. Após a fala, funcionários do parlamento removeram o político do local. "Ele não dirá genocídio aqui", comentou Tali Gottlieb, outro parlamentar.