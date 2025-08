Reino Unido anuncia plano para tratar crianças de Gaza; 100 estão na lista

Governo britânico anunciou um plano para receber e oferecer tratamento médico de ao menos 100 crianças feridas em Gaza.

O que aconteceu

Instituições cobram rapidez de governo britânico, que afirmou precisar de algumas semanas. Reino Unido pretende evacuar essas crianças gravemente feridas de Gaza. "Estamos trabalhando a todo vapor para fazer isso o mais rápido possível, e mais detalhes serão divulgados", disse um porta-voz do primeiro-ministro do país no último final de semana. As informações são do jornal The Guardian.

Crianças devem estar acompanhas de um responsável. Durante o tratamento, que deve ser feito no NHS, sistema público de saúde do Reino Unido, os menores vão contar com a companhia de um familiar adulto. O governo planeja verificações biométricas e de segurança antes da viagem.