Relatório final: Submersível Titan implodiu por 'falha grave de segurança'

Em relatório final, a Guarda Costeira dos EUA concluiu que o submarino Titan, que matou cinco pessoas ao implodir em 2023, foi projetado de forma inadequada, com falhas na manutenção e inspeção.

O que aconteceu

O Conselho de Investigação Marítima entendeu que o acidente poderia ter sido evitado. A conclusão do relatório, de 335 páginas, foi divulgada hoje após dois anos de apuração, com sessões de audiência pública e depoimentos de 26 testemunhas.

Evento inicial que levou à implosão teria sido a perda de integridade estrutural de seu casco, feito de fibra de carbono. As anomalias na estrutura já eram conhecidas há um anos antes do incidente, quando realizaram uma expedição ao Titanic, mas a OceanGate não as investigou e as corrigiu adequadamente.