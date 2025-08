Trump diz que 'provavelmente' não tentará a reeleição em 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje em uma entrevista ao programa Squawk Box, da rede televisão norte-americana CNBC, que "provavelmente" não tentará a reeleição.

O que aconteceu

Trump comentava sobre a crise política no Texas. Deputados republicanos tentam mudar o mapa eleitoral do estado para favorecer o partido na Câmara. O presidente expressou otimismo em ganhar cinco assentos no Congresso devido a um "bom governador" e ao fato de ter recebido o "maior número de votos na história" no estado.

Após a menção aos votos, Trump foi questionado se tentaria a reeleição. O republicano negou, dizendo que "provavelmente não" concorrerá à Casa Branca em 2028.