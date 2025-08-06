Assine UOL
China fala em trabalhar com o Brasil para 'compensar incertezas externas'

Do UOL, em São Paulo
Wang Yi, ministro chinês das Relações Exteriores, em conferência em Pequim
Wang Yi, ministro chinês das Relações Exteriores, em conferência em Pequim Imagem: Wang Zhao/AFP

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse hoje, em conversa com Celso Amorim, assessor da Presidência brasileira, que o país asiático está disposto a conversar com o Brasil para "compensar as incertezas externas".

O que aconteceu

China apoia o Brasil contra tarifas abusivas, diz comunicado. "A China apoia firmemente o Brasil na defesa do seu direito ao desenvolvimento e na resistência à prática intimidatória de tarifas abusivas", afirmou o ministro, por meio de nota divulgada pela embaixada chinesa.

Cooperação representa os interesses do Sul Global, argumenta Pequim. "Como os maiores países em desenvolvimento dos Hemisférios Oriental e Ocidental, a China e o Brasil sempre se apoiaram mutuamente e cooperaram estreitamente, defendendo firmemente seus respectivos interesses legítimos e os interesses comuns dos países do Sul Global".

Nota não cita os EUA, mas Brasil trava disputa com governo Trump. Hoje, entraram em vigor as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados ao país norte-americano.

Lula diz que não irá se humilhar em negociação com Trump. "Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar", afirmou à agência de notícias Reuters, em entrevista publicada hoje.

Governo brasileiro estuda medidas de retaliação aos EUA, mas não por meio de tarifas. Até agora, o que foi estudado é a chamada retaliação cruzada, segundo a Reuters. Para compensar os prejuízos da indústria brasileira, o governo federal deixaria de repassar a empresas americanas royalties de produtos farmacêuticos e copyright da indústria cultural, por exemplo.

