China fala em trabalhar com o Brasil para 'compensar incertezas externas'

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse hoje, em conversa com Celso Amorim, assessor da Presidência brasileira, que o país asiático está disposto a conversar com o Brasil para "compensar as incertezas externas".

O que aconteceu

China apoia o Brasil contra tarifas abusivas, diz comunicado. "A China apoia firmemente o Brasil na defesa do seu direito ao desenvolvimento e na resistência à prática intimidatória de tarifas abusivas", afirmou o ministro, por meio de nota divulgada pela embaixada chinesa.

Cooperação representa os interesses do Sul Global, argumenta Pequim. "Como os maiores países em desenvolvimento dos Hemisférios Oriental e Ocidental, a China e o Brasil sempre se apoiaram mutuamente e cooperaram estreitamente, defendendo firmemente seus respectivos interesses legítimos e os interesses comuns dos países do Sul Global".