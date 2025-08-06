Democratas do Texas que boicotaram projeto de Trump sofrem ameaça de bomba

"Ameaças de violência serão investigadas e os responsáveis serão responsabilizados", disse o governador. "Eu instruí a polícia de St. Charles a garantir a manutenção da segurança pública", escreveu o democrata JB Pritzker no X.

Podcaster de direita divulgou localização exata do hotel. Segundo o governador, apresentador gravou um vídeo direto do hotel, publicou e inseriu um mapa com a indicação.

É um pouco assustador, diz deputado democrata. "Você nunca sabe se é confiável ou não [a ameaça de bomba], mas posso dizer que a polícia chegou ao local rapidamente", afirmou Ramon Romero Jr à CBS News Chicago.

Distritos do Texas

Democratas do Legislativo do Texas deixaram o estado para evitar o quórum necessário para votar o plano de redistritamento. O objetivo do projeto, apoiado pelo presidente Donald Trump, é redesenhar as linhas distritais na esperança de mudar algumas cadeiras atualmente ocupadas pelos democratas.

Governador do Texas ordena prisão dos democratas. "Para garantir a conformidade, ordenei que o Departamento de Segurança Pública do Texas localize, prenda e devolva à Câmara qualquer membro que tenha abandonado seu dever para com os texanos", disse o republicano Greg Abbott na segunda-feira. Porém, as ordens só se aplicam dentro do estado, e a quebra de quórum não é crime.