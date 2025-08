Governo Trump corta fundo bilionário para vacinas de doenças respiratórias

O Governo Trump anunciou ontem que vai cancelar o financiamento de US$ 500 milhões (equivalente a R$ 2,7 bilhões) em estudos para desenvolver vacinas contra vírus respiratórios, como o da gripe e o da covid-19.

O que aconteceu

Estudos suspensos produziam vacina baseadas em RNA mensageiro, consideradas "problemáticas" pelo secretário Robert Kennedy Jr. Entre os 22 estudos que serão paralisados estão a produção de uma vacina contra a gripe aviária da Moderna e pedidos prévios de licitações dos gigantes farmacêuticos Pfizer e Sanofi. Não há evidências científicas de que as acusações de Kennedy Jr, estejam corretas.

Medida é perigosa e prejudica as chances do país de conter novas ameaças no futuro, diz especialista. Ao jornal The New York Times, o ex-chefe do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico dos EUA, Rick Bright, afirmou que não financiar os estudos é uma forma de "enfraquecer a linha de frente contra patógenos" no país.