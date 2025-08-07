Trump comemora começo das tarifas: 'Bilhões de dólares para os EUA'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o tarifaço contra países estrangeiros, incluindo o Brasil, em publicação nas redes.

O que aconteceu

Republicano fez comemoração em publicação à meia-noite, horário em que tarifas começaram a valer. "Bilhões de dólares em tarifas estão, agora, entrando nos Estados Unidos da América", afirmou. Nesta manhã, ele voltou a falar sobre o assunto, afirmando que o dinheiro está entrando no país "em níveis que nem pensávamos que eram possíveis". Todos os posts foram feitos na rede social Truth.

Trump afirmou que medida focava em "países que tiram vantagem dos Estados Unidos". Segundo ele, as nações tiraram o proveito "por muitos anos" e "rindo o tempo todo" da situação. O presidente norte-americano, porém, não apresentou provas em sua publicação.