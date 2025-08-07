Embaixada dos EUA no Brasil ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

A embaixada dos EUA no Brasil chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de "arquiteto da censura e perseguição" do ex-presidente Jair Bolsonaro e ameaçou estender as sanções aplicadas a ele a seus aliados.

O que aconteceu

Em tom de ameaça, representação norte-americana afirmou que aliados de Moraes "estão avisados". No texto publicado hoje nas redes sociais, a embaixada ressaltou que está "monitorando a situação de perto" e sugeriu que pode aplicar sanções a outras pessoas.