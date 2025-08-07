Governo Trump abafa violações de direitos humanos por aliados, diz jornal

O governo dos EUA planeja abafar acusações de violações dos direitos humanos e outros crimes por países aliados, mostram relatórios preliminares sobre o tema, aos quais o Washington Post teve acesso.

O que aconteceu

Jornal norte-americano analisou relatórios preliminares sobre El Salvador, Israel e Rússia. Os três países são alvos de críticas de organizações internacionais pela violação de direitos, que vão desde detenções arbitrárias, ao uso da fome como arma de guerra e crimes de guerra.

Relatórios de direitos humanos são divulgados anualmente pelo Departamento de Estado norte-americano. Eles são usados para denunciar abusos como: violações de direitos civis e políticos, restrição de liberdades fundamentais, trabalho forçado e tráfico de pessoas, condições carcerárias desumanas, crimes de guerra e corrupção governamental, em diversos países do mundo.