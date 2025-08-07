Ex-diretor da OceanGate foi demitido após confrontar executivo sobre falhas

'Desastre absoluto'. O ex-diretor da começou a questionar a respeito do material usado no projeto ao encontrar falhas visíveis a olho nu. "Quando chegou o casco de carbono, era um desastre absoluto. Apontei todos os problemas que vi, mas enfrentei resistência o tempo todo", disse. Segundo ele, havia áreas do casco em que as camadas de fibra de carbono se separavam, um processo conhecido como "delaminação".

Ele foi demitido após fazer relatório e enviar aos diretores da empresa. Depois, o ex-funcionário afirmou que teve uma reunião acalorada com o diretor-executivo, Stockton Rush, também morto na implosão, para expressar suas opiniões. No dia seguinte, foi demitido. Era janeiro de 2018.

Lochridge procurou as autoridades. Já fora da empresa, ele contatou a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos. A agência teria dito que ele seria protegido pelo programa de proteção a delatores e, em seguida, informou a OceanGate sobre a abertura de uma investigação.

Assédio e intimidação

OceanGate procurou ex-funcionário. O delator relatou à BBC que a empresa pediu que ele retirasse as denúncias e que pagasse US$ 10 mil em custos legais. Em julho de 2018, ele e a esposa Carole foram processados por quebra de contrato, apropriação indevida de segredos comerciais, fraude e roubo, entre outras acusações. Depois, Lochridge entrou com uma ação por demissão injusta.

'Agência não fez nada'. O ex-funcionário acusou a Administração de Segurança de omissão em seu caso. Por conta da intimidação, ele decidiu retirar a denúncia, e a investigação, sob comando da Guarda Costeira americana, foi encerrada.