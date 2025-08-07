'Vovó gângster' usou família para administrar império milionário de drogas

Cada um dos membros da família ganhava mais de 1.000 libras por dia, segundo o The Times. O valor era correspondente às importações de cocaína para o país. Uma de suas filhas, Roseanne Mason, fez sete viagens entregando cerca de 166 kg de cocaína enquanto a mãe passava as férias em Dubai.

[Mason] recrutou tanto seus familiares — sua irmã e seus filhos — quanto parceiros e amigos de seus filhos para uma rede de pelo menos dez indivíduos. Charlotte Hole, promotora do caso, ao The Guardian

Ela estava em "contato próximo" com um fornecedor por um aplicativo criptografado. Identificado como Bugsy, o homem fornecia drogas à Mason, que orientava familiares e amigos a levarem os pacotes importados para várias cidades da Inglaterra, como Londres, Bradford, Leicester, Birmingham, Bristol e Cardiff.

Viagens em família eram motivo para tráfico. Irmã de Manson, Tina Golding, 66, disse que durante essas viagens os netos tinham "autorização para inserir uma localização no GPS e [nós] viajávamos para onde as crianças tivessem inserido". Uma das filhas, Demi Bright, 36, fez uma única viagem em agosto de 2023 com 60 kg de cocaína. Ela levou os dois filhos.

Lucros mantinham vida de luxo. Mason comprava produtos de grife, como uma coleira para o seu gato da Gucci avaliada em 400 libras (cerca de R$ 3.000), além almejar realizar planos caros, como uma viagem para a Turquia e uma cirurgia plástica.

Investigação foi "sofisticada". Segundo Jack Kraushaar, que liderou a operação contra Mason, a polícia da Inglaterra utilizou extensos dados de chamadas, além de vigilância para identificar e prender os envolvidos. A maior parte deles foram presos em maio de 2024. Na sexta-feira passada, Mason foi condenada a 20 anos de prisão. Os demais membros receberam penas entre dez a 15 anos de prisão.