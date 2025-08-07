Netanyahu quer sacrificar reféns israelenses com tomada de Gaza, diz Hamas

O grupo extremista Hamas afirmou hoje que as declarações de Benjamin Netanyahu sobre a tomada total de Gaza são uma forma de tentar "sacrificar reféns por interesses pessoais".

O que aconteceu

Hamas chamou Netanyahu de "criminoso de guerra" e disse que tomada total de Gaza daria continuidade a uma "abordagem de genocídio". Em nota, o grupo extremista repudiou a entrevista dada pelo primeiro-ministro ao canal americano Fox News hoje.

Primeiro-ministro foi acusado de querer "sacrificar" os reféns israelenses que estão em Gaza desde o início da guerra por "agenda ideológica". O grupo condicionou o avanço militar em Gaza à morte dos israelenses que seguem na Faixa de Gaza. Segundo levantamento da inteligência de Israel, cinquenta reféns seguem em Gaza hoje e 20 deles estão vivos.