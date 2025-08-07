Itália aprova a maior ponte suspensa do planeta: da Sicília ao continente

A ponte deve gerar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Segundo a Companhia do Estreito de Messina, os primeiros trabalhos envolvem estudos geológicos e desapropriações.

O projeto existe desde os anos 1960, mas só agora recebeu sinal verde definitivo. A autorização foi emitida pelo CIPESS (Comitê Interministerial de Planejamento Econômico e Desenvolvimento Sustentável).

O consórcio internacional Eurolink, liderado pela construtora italiana Webuild, venceu a licitação. Também participam do projeto empresas com histórico em grandes obras, como a espanhola Sacyr e a japonesa IHI.

O governo argumenta que a ponte vai facilitar o transporte entre o norte e o sul da Itália. A estrutura diminuiria a dependência das balsas e impulsionando o turismo, a economia e a logística da região — especialmente na Sicília, historicamente uma das áreas mais pobres do país.

Apesar do otimismo do governo, o projeto é alvo de críticas. Ambientalistas e grupos locais apontam risco à biodiversidade marinha da região e apresentaram queixas formais à União Europeia.

Há também preocupação com os riscos sísmicos. A região do Estreito de Messina está entre duas placas tectônicas — e com a possibilidade de corrupção ou infiltração da máfia nos contratos.