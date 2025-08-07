Lula: salário de R$ 46 mil 'não é muito'; quanto ganham outros presidentes?

Trump, assim como todos os seus antecessores desde 2001, recebe US$ 400 mil (R$ 2,19 milhões) por ano, segundo dados do Congresso americano. Por mês, seria o equivalente a US$ 33,3 mil ou R$ 182,5 mil. No entanto, o presidente ainda recebe US$ 50 mil (R$ 274 mil) para cobrir gastos relativos ao exercício da sua função.

Emmanuel Macron, presidente da França

O presidente Emmanuel Macron Imagem: Ludovic Marin/ POOL /AFP)

O jornal francês Libération publicou um holerite de janeiro de 2024 do presidente, em que Macron recebeu 14.586,32 euros, antes do desconto de impostos. O valor seria equivalente a R$ 93.025,15 em apenas um mês ou R$ 1,12 milhão ao ano.

Vladimir Putin, presidente da Rússia