Milionário dos EUA morre atacado por búfalo em safári de caça na África

É com profunda tristeza que confirmamos a trágica morte do nosso cliente e amigo Asher Watkins. Ele foi mortalmente ferido em um ataque repentino e não provocado por um búfalo ileso Hans Vermaak, porta-voz da empresa

Watkins era defensor da caça como forma de conservação e membro do Dallas Safari Club. Em suas redes sociais, exibia fotos com troféus de diversos animais abatidos em viagens ao redor do mundo, incluindo leões, veados e pombos.

Natural do Texas (EUA), ele dirigia o Watkins Ranch Group, empresa especializada na venda de propriedades rurais de luxo. Algumas das fazendas administradas pelo grupo são avaliadas em até R$ 210 milhões. Watkins também mantinha uma coleção de rifles de alto padrão.

A caça esportiva é legal em 23 dos 53 países africanos, incluindo África do Sul, Namíbia, Zimbábue e Tanzânia. Só na África do Sul, a atividade movimenta milhões de dólares por ano, atraindo caçadores estrangeiros interessados em espécies como leões, elefantes e búfalos.

O búfalo-do-cabo, também chamado de "peste negra", é responsável por cerca de 200 mortes humanas por ano. Com peso superior a uma tonelada e comportamento imprevisível, é um dos animais mais perigosos para caçadores — superando até predadores como leões e crocodilos em número de ataques fatais.

*Com informações de reportagem publicada em 09/09/2015