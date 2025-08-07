'Queremos tomar o controle e entregar Gaza aos árabes', diz Netanyahu

Medida de Israel iria contra a pressão internacional por um cessar-fogo. Os apelos internacionais foram reforçados por países como Inglaterra e França, que afirmaram que vão reconhecer o Estado Palestino se Israel não aceitar um acordo de trégua definitiva até setembro.

Netanyahu disse a conselheiros que quer "derrotar totalmente" o Hamas com a conquista de Gaza. Imprensa israelense estima que a operação duraria de quatro a cinco meses. ''Nós queremos libertar nós mesmos e o povo de Gaza do horrível terror do Hamas'', declarou.

Para conquista total do território, seria preciso ocupar áreas densamente povoadas e onde provavelmente estão alguns dos reféns. Como em operações anteriores, Israel pretende deslocar a população para o Sul, incentivando as pessoas a deixarem a Faixa de Gaza.

'Sentença de morte': famílias temem ocupação do enclave

Cerca de 20 parentes de reféns israelenses seguiram em três barcos em direção à costa da Faixa de Gaza. Movimentação de hoje busca "aproximar-se o máximo possível" dos familiares sequestrados pelo Hamas, segundo um jornalista da AFP que está a bordo de uma das embarcações.