População do Japão encolheu 908 mil pessoas em 2024, maior queda desde 1968

Netanyahu planeja ocupar Gaza antes de entregar o território a árabes

Plano controverso: Benjamin Netanyahu afirmou à Fox News que Israel pretende assumir o controle de toda Gaza para destruir o Hamas, mas que depois entregaria a administração a "nações árabes amigas".

Repercussão negativa: agências da ONU e organizações humanitárias alertam que uma ocupação total causaria ainda mais mortes e deslocamentos; mais de 61 mil palestinos já foram mortos no conflito, segundo o governo de Gaza.

Pressão interna e externa: famílias de reféns e setores do Exército temem que a operação ponha em risco os sequestrados; o gabinete de segurança israelense se reúne hoje para decidir a nova fase da guerra.

Tarifaço de Trump sacode o comércio global

Tarifas em vigor: entrou em vigor a nova rodada de tarifas "recíprocas" dos EUA, que elevam impostos sobre exportações de dezenas de países; Trump celebrou dizendo que "bilhões de dólares" fluirão para os cofres americanos.

Taxas pesadas: a alíquota varia de 41% (Síria) a 10% (Reino Unido); para o Brasil, as tarifas somam 50% por causa de uma sobretaxa punitiva. Países do Sudeste Asiático, como Laos e Mianmar, estão entre os mais prejudicados.

Risco de inflação: economistas apontam que os impostos encarecem produtos e podem aumentar a inflação nos EUA; Trump ainda ameaça impor tarifa de 50% à Índia por comprar petróleo russo e 100% sobre chips estrangeiros.

EUA pressionam o Líbano a desarmar o Hezbollah

Plano até o fim do ano: sob pressão de Washington, o governo libanês concordou em elaborar um plano para retirar as armas do Hezbollah e entregá-las ao Exército; o grupo xiita e seu aliado Amal rejeitaram a proposta.

Dilema perigoso: analistas dizem que a exigência americana força o Líbano a escolher entre enfrentar uma nova guerra com Israel ou um conflito interno; há temor de que o Hezbollah responda com violência.

Crescente tensão: a iniciativa surge após meses de confrontos transfronteiriços; opositores afirmam que o desarmamento imediato pode desestabilizar o país e aumentar a influência do Irã na região.