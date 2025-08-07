Rússia confirma que Trump e Putin irão se encontrar nos próximos dias

Um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ocorrer nos próximos dias. O objetivo é chegar a um acordo para o fim da guerra na Ucrânia.

O que aconteceu

Yuri Ushakov, assessor do governo russo, disse hoje que as duas nações trabalham para haver um possível encontro em breve. O local da conversa já foi definido e há perspectiva de que ela ocorra na próxima semana, de acordo com o Kremlin.

Países estão otimistas, mas preparativos continuam em andamento. "Novos detalhes serão anunciados em breve", afirmou o assessor do Kremlin, de acordo com a agência de notícias Interfax.