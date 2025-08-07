Rússia confirma que Trump e Putin irão se encontrar nos próximos dias

Um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ocorrer nos próximos dias. O objetivo é chegar a um acordo para o fim da guerra na Ucrânia.
O que aconteceu
Yuri Ushakov, assessor do governo russo, disse hoje que as duas nações trabalham para haver um possível encontro em breve. O local da conversa já foi definido e há perspectiva de que ela ocorra na próxima semana, de acordo com o Kremlin.
Países estão otimistas, mas preparativos continuam em andamento. "Novos detalhes serão anunciados em breve", afirmou o assessor do Kremlin, de acordo com a agência de notícias Interfax.
Pedido para encontro veio dos Estados Unidos. "Por proposta dos EUA, foi acordado realizar uma cúpula bilateral, ou seja, um encontro entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump, nos próximos dias", explicou Ushakov.
Reunião tem "interesses mútuos"
Putin afirmou a jornalistas que encontro com EUA tem "interesse mútuo", noticiou a Tass. O presidente russo não detalhou se os interesses vão além de um cessar-fogo na guerra na Ucrânia.
Kremlin afirmou ainda que não se opõe a reunião que inclua o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Contudo, ele destacou que "certas condições precisam ser estabelecidas" e que elas "estão longe de acontecer". Putin não detalhou quais seriam essas condição.
Trump pressiona pelo fim da guerra
Trump pressiona para acordo sobre guerra na Ucrânia. O anúncio sobre a cúpula ocorre após o presidente americano dar um ultimato para um cessar-fogo até amanhã.
Rússia pode enfrentar novas sanções caso continue ataques. Trump ameaçou impor novas tarifas contra produtos russos e a países parceiros se as negociações não tiverem sucesso.
Putin já se encontrou com enviado especial dos EUA. Ontem, o presidente russo e Steve Witkoff se reuniram, no que foi considerada uma "reunião altamente produtiva" por Trump.
EUA e Rússia se encontraram em 2021. Na ocasião, Putin e o ex-presidente norte-americano Joe Biden fizeram uma cúpula em Genebra, na Suíça.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.