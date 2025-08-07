Trump tenta mudar mapa do Texas para garantir mais cadeiras no Congresso

O que quer que eles [republicanos] estejam fazendo será neutralizado aqui no estado da Califórnia, e eles pagarão esse preço.

Governador da Califórnia, Gavin Newsom

Outros governadores também prometeram reagir. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, foi uma delas. Para cumprir a promessa, no entanto, seria preciso alterar a Constituição estadual que estabelece que o redistritamento é feito por uma comissão independente. Segundo o New York Times, isso poderia inviabilizar a mudança a tempo.

Estou cansada de travar essa luta com as mãos atadas. Com todo o respeito aos grupos de boa governança, a política é um processo político.

Governadora de Nova York, Kathy Hochul

Republicanos, por sua vez, já cogitam agir em outras localidades. O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que seu estado pode realizar um processo semelhante. Já o vice-presidente JD Vance estaria considerando ir para Indiana para pressionar pelo redesenho do mapa, segundo a BBC. Ohio, Missouri, Kansas, Kentucky e New Hampshire também têm maioria republicana e podem recorrer a esse recurso.

Distribuição de vagas é complexa e interferência política é habitual

Distritos eleitorais normalmente são revistos a cada dez anos. Eles são organizados com base no censo populacional, para refletir as mudanças demográficas. A última revisão foi em 2021.