Trump congela R$ 3,2 bi da Universidade da Califórnia por 'antissemitismo'

O governo dos EUA suspendeu um repasse de US$ 584 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões) para a UCLA (Universidade da Califórnia), em Los Angeles.

O que aconteceu

Universidade informou que recursos eram usados para financiar bolsas estudos. O reitor da instituição, Julio Frenk, disse, em nota divulgada ontem, que as áreas mais afetadas são ciência, saúde e energia.

Corte "é uma perda para as pessoas em todo o país que dependem dos avanços e inovações" resultantes pelas pesquisas da instituição, afirmou o reitor. "Se esses fundos permanecerem suspensos, a situação será devastadora para a UCLA e para os norte-americanos", completou.