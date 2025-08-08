Homem é morto em universidade dos EUA após atirar contra órgão federal

Um homem foi morto hoje pela polícia em um campus da Universidade Emory, na cidade de Atlanta, nos EUA, após ser acusado de atirar contra os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), que ficam próximos à faculdade.

O que aconteceu

Homem sacou rifle e atirou contra um prédio, disse funcionário do CDC. O servidor afirmou à CNN Internacional que viu o momento em que o atirador se aproximou do órgão, colocou a mochila no chão, sacou o rifle e atirou.

Funcionários da agência federal disseram que as balas atingiram as janelas dos prédios. Segundo a CNN Internacional, a polícia confirmou que o órgão era o alvo do atirador, após conversar com a família dele.