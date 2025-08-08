Homem é morto em universidade dos EUA após atirar contra órgão federal

Um homem foi morto hoje pela polícia em um campus da Universidade Emory, na cidade de Atlanta, nos EUA, após ser acusado de atirar contra os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), que ficam próximos à faculdade.
O que aconteceu
Homem sacou rifle e atirou contra um prédio, disse funcionário do CDC. O servidor afirmou à CNN Internacional que viu o momento em que o atirador se aproximou do órgão, colocou a mochila no chão, sacou o rifle e atirou.
Funcionários da agência federal disseram que as balas atingiram as janelas dos prédios. Segundo a CNN Internacional, a polícia confirmou que o órgão era o alvo do atirador, após conversar com a família dele.
Homem acreditava que havia ficado doente após tomar a vacina contra a covid-19. Os detalhes sobre o estado de saúde do suspeito não foram divulgados.
Um policial ficou ferido durante a ação. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Suspeito tinha pensamentos suicidas, contou pai aos policiais. Antes do atentado, ele ligou para a polícia para falar da situação psicológica do filho, mas não está claro quando a ligação foi feita.
Isolamento no campus foi suspenso. Porém, universidade pede que a área ainda seja evitada.
Centro de Valorização da Vida
Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.
