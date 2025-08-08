Israel avança em Gaza, Ucrânia negocia e Trump ameaça cartéis mexicanos

A Alemanha suspendeu exportações de armas; aliados estimam até 1 milhão de palestinos deslocados.

Israel fala em corredores humanitários, mas ONGs temem mais mortes. O Conselho de Segurança da ONU debate o caso, e Donald Trump acena apoio total a Israel.

Trégua à vista na Ucrânia?

O premiê polonês Donald Tusk diz que há sinais de pausa na guerra depois de conversar com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

EUA e Rússia articulam um encontro entre Trump e Vladimir Putin.

Zelensky teme que congelar o conflito legitime ganhos russos e insiste na retirada total das tropas.