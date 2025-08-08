Alemanha recompensa Hamas ao pausar envios de armas a Israel, diz Netanyahu

Benjamin Netanyahu disse estar decepcionado com a decisão da Alemanha de suspender a exportação de armas para Israel.

O que aconteceu

O líder israelense se encontrou com o chanceler alemão Friedrich Merz para tratar sobre a guerra. O encontro aconteceu horas após a Alemanha suspender o envio de armas para Israel, em reação a confirmação do governo israelense do plano de tomar Gaza por completo.

Netanyahu disse que a Alemanha está "recompensando" o terrorismo do Hamas. Em uma publicação no X, a conta oficial do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que o Hamas é responsável pelo ataque "mais horrível contra o povo judeu desde o holocausto".