'Escravidão moderna': o que é a escala 996, que está sendo adotada nos EUA

Com uma crescente resistência, governo proibiu prática. Em 2021 o governo reafirmou que o modelo era ilegal. No entanto, ainda há empresas que desrespeitam a norma.

Mesmo com as críticas, empresas nos EUA tem adotado a escala. Em especial, aquelas que trabalham com inteligência artificial, segundo a revista americana Wired. A intenção é aumentar a competitividade entre concorrentes nacionais e com a própria China.

Está se tornando cada vez mais comum. Temos vários clientes que dizem que um dos pré-requisitos para a triagem de candidatos antes de eles irem para uma entrevista é se eles estão preparados para trabalhar na escala 996. Adrian Kinnersley, que administra uma empresa de recrutamento nos EUA, à Wired

Empresas encontram quem tope trabalhar nessa escala. A Rilla, uma startup de inteligência artificial, diz que quase todo o quadro de 80 funcionários adere à escala de 996. Nas vagas divulgadas, a empresa já afirma explicitamente o cronograma e que quem não estiver "animado", não deve se inscrever. Em troca, eles oferecem café da manhã, almoço e jantar todos os dias, incluindo no sábado.

Existe uma subcultura muito forte e crescente de pessoas, especialmente na minha geração — a Geração Z —, que cresceram ouvindo histórias de Steve Jobs e Bill Gates, empreendedores que dedicaram suas vidas a construir empresas transformadoras. Kobe Bryant dedicou todas as suas horas acordado ao basquete, e não acho que haja muita gente dizendo que Kobe Bryant não deveria ter se esforçado tanto. Will Gao, chefe de crescimento da Rilla, à Wired

Mas há quem resista à ideia. Nem todas as empresas já estão impondo o modelo. Antes, algumas abrem uma consulta. Esse foi o caso da empresa de telessaúde Fella & Deliah. O fundador, Ritchie Cartwright, propôs que os funcionários aderissem à nova escala, oferecendo um aumento salarial de 25% e de 100% no capital próprio aos participantes interessados. Segundo a Wired, menos de 10% dos funcionários aderiram ao projeto.