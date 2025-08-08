Assine UOL
'Escravidão moderna': o que é a escala 996, que está sendo adotada nos EUA

Do UOL, em São Paulo
Vista de San Jose, no Vale do Silício (Califórnia)
Vista de San Jose, no Vale do Silício (Califórnia) Imagem: Helene Labriet-Gross/AFP

Startups nos Estados Unidos estão testando um novo modelo de trabalho: 72 horas de trabalho semanais. A proposta é originária da China e ficou conhecida como "996" —uma escala das 9h às 21h durante seis dias por semana. No entanto, no país asiático, o modelo foi proibido, enquanto no país americano, está ganhando novos adeptos.

O que aconteceu

Modelo ganhou popularidade em startups chinesas. No entanto, as empresas proíbem que funcionários trabalhem mais de oito horas por dia, ou 40 horas semanais, conforme o jornal britânico The Guardian. As horas extras são limitadas a 36 horas por mês.

Escala foi chamada de "escravidão moderna" na China. O modelo levou trabalhadores às ruas, e críticos responsabilizaram a carga horária a uma nova onda de mortes de trabalhadores, segundo o The Guardian. Um dos casos que chamou atenção no país foi o de um jovem de 25 anos que morreu após sofrer uma hemorragia cerebral. Ele atuava em uma startup de tecnologia, que negou que ele estaria sobrecarregado, apesar de estar trabalhando sobre a escala "996".

Com uma crescente resistência, governo proibiu prática. Em 2021 o governo reafirmou que o modelo era ilegal. No entanto, ainda há empresas que desrespeitam a norma.

Mesmo com as críticas, empresas nos EUA tem adotado a escala. Em especial, aquelas que trabalham com inteligência artificial, segundo a revista americana Wired. A intenção é aumentar a competitividade entre concorrentes nacionais e com a própria China.

Está se tornando cada vez mais comum. Temos vários clientes que dizem que um dos pré-requisitos para a triagem de candidatos antes de eles irem para uma entrevista é se eles estão preparados para trabalhar na escala 996. Adrian Kinnersley, que administra uma empresa de recrutamento nos EUA, à Wired

Empresas encontram quem tope trabalhar nessa escala. A Rilla, uma startup de inteligência artificial, diz que quase todo o quadro de 80 funcionários adere à escala de 996. Nas vagas divulgadas, a empresa já afirma explicitamente o cronograma e que quem não estiver "animado", não deve se inscrever. Em troca, eles oferecem café da manhã, almoço e jantar todos os dias, incluindo no sábado.

Existe uma subcultura muito forte e crescente de pessoas, especialmente na minha geração — a Geração Z —, que cresceram ouvindo histórias de Steve Jobs e Bill Gates, empreendedores que dedicaram suas vidas a construir empresas transformadoras. Kobe Bryant dedicou todas as suas horas acordado ao basquete, e não acho que haja muita gente dizendo que Kobe Bryant não deveria ter se esforçado tanto. Will Gao, chefe de crescimento da Rilla, à Wired

Mas há quem resista à ideia. Nem todas as empresas já estão impondo o modelo. Antes, algumas abrem uma consulta. Esse foi o caso da empresa de telessaúde Fella & Deliah. O fundador, Ritchie Cartwright, propôs que os funcionários aderissem à nova escala, oferecendo um aumento salarial de 25% e de 100% no capital próprio aos participantes interessados. Segundo a Wired, menos de 10% dos funcionários aderiram ao projeto.

EUA também podem enfrentar questões trabalhistas. Kinnersley afirmou à Wired que as empresas que promovem o 996 parecem estar "totalmente em desacordo" com as leis trabalhistas no país. No entanto, ele ainda acredita que o modelo deve seguir em ascensão.

A Califórnia é o epicentro da IA e de onde vem grande parte da cultura do 996 [nos EUA], além de ter as leis trabalhistas mais favoráveis aos funcionários de todos os Estados Unidos. Há quase uma histeria na pressa em criar produtos de IA, e muitas pessoas muito jovens e altamente inteligentes, nesse fervor, estão se esquecendo de todos os riscos que estão criando, de todas as enormes responsabilidades. Adrian Kinnersley à Wired

