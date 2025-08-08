Assine UOL
Fim do Hamas e controle de Gaza: o que Israel diz querer para guerra acabar

Do UOL, em São Paulo
Palestinos deslocados pela guerra levam objetos pessoais por ruas do norte de Gaza
Palestinos deslocados pela guerra levam objetos pessoais por ruas do norte de Gaza Imagem: REUTERS/Mahmoud Issa

Israel deu cinco condições para parar a guerra na Faixa de Gaza ao anunciar o plano de tomada total da cidade mais populosa do enclave.

O que aconteceu

Forças de Defesa querem ter o controle total da segurança na Faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas e a desmilitarização do enclave. As demandas foram divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na manhã de hoje, após cerca de 10 horas de reunião sobre os próximos passos militares na região.

O governo israelense também quer a destituição do governo palestino, entregando o comando da região a um "governo civil alternativo". Neste ponto da demanda, há um veto explícito à presença do grupo extremista Hamas e da Autoridade Palestina no governo de Gaza.

Outro requerimento do exército é de que os 50 reféns que estão em Gaza sejam devolvidos a Israel. A inteligência de Israel acredita que 20 reféns que foram abduzidos em 7 de outubro de 2023 continuem vivos, um deles apareceu muito magro e pedindo ajuda em um vídeo divulgado pelo Hamas no fim de semana.

Hamas afirma que Israel comete "crime de guerra" e não se importa com reféns. Em comunicado feito hoje, o grupo extremista também afirmou que está disposto a fazer acordo de cessar-fogo, versão que é contestada por Israel e Estados Unidos.

Cidade de Gaza tem a maior população da região, com 800 mil moradores, e faz parte dos 25% ainda não ocupados pelo exército. A ocupação total do local por parte das forças israelenses deve deslocar a maioria dos moradores, segundo projeções de especialistas e de organizações humanitárias.

Anúncio sobre tomada total da capital foi feito após reunião do gabinete de segurança do país, que durou 10 horas. A cúpula militar de Israel se reuniu enquanto familiares de reféns protestavam, afirmando que a escalada da ocupação seria uma "sentença de morte" para os israelenses que seguem em cativeiro no enclave desde 7 de outubro de 2023.

Deliberação sobre invasão de Gaza é um plano "menor" do que o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse horas antes da reunião, quando confirmou que queria tomada total. Na ocasião, ao canal Fox News, ele afirmou que o país quer fazer a ocupação do enclave, mas disse que não tem planos de anexar Gaza, querendo entregar a região às forças árabes.

O futuro da população palestina no enclave, que sofre com a fome, é incerto. A região acumula mais de 60 mil mortos desde o início da guerra e vive uma grave crise humanitária intensificada pela falta de acesso a alimentos, com quase 200 mortos por fome e mais de 1.300 pessoas assassinadas tentando recolher alimentos.

Medida de Israel vai contra a pressão internacional por um cessar-fogo. Os apelos internacionais foram reforçados por países como Inglaterra e França, que afirmaram que vão reconhecer o Estado Palestino se Israel não aceitar um acordo de trégua definitiva até setembro.

Egito, Reino Unido, China e Turquia se manifestaram contra o avanço. A Organização das Nações Unidas também alertou que a decisão de Israel vai contra os planos de cessar-fogo traçados nos 22 meses de guerra.

Faixa de Gaza não é o único território palestino da região. Além do enclave, com 2,4 milhões de habitantes, a região da Cisjordânia, com 3,4 milhões de pessoas, também é considerada um território palestino.

Imagem: Arte/UOL

Fome mata palestinos e Israel é acusado de genocídio

Palestinos recebem sopa de lentilha em um ponto de distribuição de alimentos na Cidade de Gaza, em 2 de agosto de 2025. A Organização Mundial da Saúde alertou em 27 de julho que a desnutrição estava atingindo "níveis alarmantes" em Gaza
Palestinos recebem sopa de lentilha em um ponto de distribuição de alimentos na Cidade de Gaza, em 2 de agosto de 2025. A Organização Mundial da Saúde alertou em 27 de julho que a desnutrição estava atingindo "níveis alarmantes" em Gaza Imagem: Omar AL-QATTAA / AFP
Desde o início da guerra, 188 pessoas morreram por fome. A maioria das vítimas (94) são crianças, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza.

120 dos 188 mortos foram vitimados pela desnutrição após 20 de julho de 2025, quando a situação do país piorou. O enclave também contabiliza mais de 1.300 pessoas assassinadas tentando coletar ajuda humanitária.

Israel proibiu a entrada de alimentos em Gaza por dois meses e meio. A medida, tomada entre março e maio deste ano, após mais de 40 dias de cessar-fogo, foi uma "ferramenta de pressão" contra o Hamas, segundo o governo israelense.

Retomada da entrega de alimentos não foi feita de forma efetiva, segundo organizações. A ONU e a Unicef denunciaram que o fluxo de alimentos entrando pelas fronteiras do país não era suficiente para a população de mais de 2 milhões de pessoas. Com a pressão internacional, Israel autorizou o envio de ajuda aérea, também considerado insuficiente, e anunciou pausas de 10 horas por dia nos conflitos para distribuição de comida.

Denúncia de genocídio foi reforçada por grupos israelenses nesta semana. Um relatório publicado pela B'Tselem e pela Physicians for Human Rights aponta que Israel fez ataques "claros e intencionais" contra civis em Gaza somente por causa de sua identidade como palestinos, causando "danos graves e irreparáveis".

Israel nega o genocídio e afirma que suas ações em Gaza são motivadas por autodefesa. Governo de Netanyahu afirma que atua para impedir as ações "terroristas do Hamas". Em relação à fome em Gaza, o país afirma que a ONU tem dificultado a distribuição de alimentos e que o Hamas tem interceptado as entregas para prejudicar a população, informação que foi refutada por organizações internacionais e fontes militares.

Guerra na Faixa de Gaza começou em 7 de outubro de 2023, após ataque terrorista. O Hamas matou cerca de 2.000 israelenses em uma ação coordenada. Cerca de 250 reféns também foram levados para dentro do enclave. A estimativa de Israel é de que 50 sequestrados ainda estejam no enclave. Vinte deles estariam vivos, incluindo Evyatar David, 24, que apareceu esquelético em um vídeo divulgado pelo Hamas na última semana.

