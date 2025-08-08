Fim do Hamas e controle de Gaza: o que Israel diz querer para guerra acabar

Outro requerimento do exército é de que os 50 reféns que estão em Gaza sejam devolvidos a Israel. A inteligência de Israel acredita que 20 reféns que foram abduzidos em 7 de outubro de 2023 continuem vivos, um deles apareceu muito magro e pedindo ajuda em um vídeo divulgado pelo Hamas no fim de semana.

Hamas afirma que Israel comete "crime de guerra" e não se importa com reféns. Em comunicado feito hoje, o grupo extremista também afirmou que está disposto a fazer acordo de cessar-fogo, versão que é contestada por Israel e Estados Unidos.

Cidade de Gaza tem a maior população da região, com 800 mil moradores, e faz parte dos 25% ainda não ocupados pelo exército. A ocupação total do local por parte das forças israelenses deve deslocar a maioria dos moradores, segundo projeções de especialistas e de organizações humanitárias.

Anúncio sobre tomada total da capital foi feito após reunião do gabinete de segurança do país, que durou 10 horas. A cúpula militar de Israel se reuniu enquanto familiares de reféns protestavam, afirmando que a escalada da ocupação seria uma "sentença de morte" para os israelenses que seguem em cativeiro no enclave desde 7 de outubro de 2023.

Deliberação sobre invasão de Gaza é um plano "menor" do que o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse horas antes da reunião, quando confirmou que queria tomada total. Na ocasião, ao canal Fox News, ele afirmou que o país quer fazer a ocupação do enclave, mas disse que não tem planos de anexar Gaza, querendo entregar a região às forças árabes.

O futuro da população palestina no enclave, que sofre com a fome, é incerto. A região acumula mais de 60 mil mortos desde o início da guerra e vive uma grave crise humanitária intensificada pela falta de acesso a alimentos, com quase 200 mortos por fome e mais de 1.300 pessoas assassinadas tentando recolher alimentos.