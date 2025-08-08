ONU convoca reunião de emergência para debater planos de Israel em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU convocou para amanhã uma reunião de emergência para discutir o plano de Israel de tomar a cidade de Gaza para acabar com o Hamas. As informações são da agência de notícias AFP.
O que aconteceu
Os países-membros devem se reunir amanhã, às 16h (horário de Brasília), motivados após Netanyahu divulgar novo plano de controle total sobre Gaza. As informações foram adiantadas por diplomatas ouvidos pela agência de notícias AFP, e a reunião entrou no cronograma do Conselho.
''Medida deve ser interrompida imediatamente''. A decisão de Israel foi criticada pelo chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, que afirmou que o plano vai contra a decisão da Corte Internacional de Justiça, "segundo a qual Israel deve encerrar sua ocupação o mais rápido possível, da realização da solução acordada de dois Estados e do direito dos palestinos à autodeterminação."
Cinco princípios centrais para avançar a guerra. O plano elenca elementos que justificariam a tomada no território palestino, entre eles o de desarmar e acabar totalmente com o grupo terrorista Hamas, desmilitarizar Gaza, estabelecer uma administração paralela (que não seja o Hamas ou a Autoridade Palestina) e o retorno de reféns.
Aliados criticam Israel
Alemanha suspende envio de armas. O primeiro-ministro alemão afirmou que o país suspenderá o envio de equipamentos que podem ser usados na guerra. Friedrich Merz disse ser cada vez mais difícil entender como plano militar israelense ajudaria a alcançar um cessar-fogo. "Nessas circunstâncias, o governo alemão não autorizará nenhuma exportação de equipamento militar que possa ser usado na Faixa de Gaza até novo aviso", disse ele.
Reino Unido descreve decisão como 'equivocada'. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, pediu que Israel reconsidere imediatamente a medida. "Esta ação não contribuirá em nada para pôr fim a este conflito ou para garantir a libertação dos reféns. Só trará mais derramamento de sangue", afirmou.
Ex-oficiais de segurança israelenses pedem pressão ao país. Cerca de 600 oficiais aposentados pediram, em carta destinada a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que pressione Israel a acabar com a guerra. "É nosso julgamento profissional que o Hamas não representa mais uma ameaça estratégica para Israel", disseram as autoridades. Alguns dos signatários são chefes de agências de inteligência e do Exército.
