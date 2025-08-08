ONU convoca reunião de emergência para debater planos de Israel em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU convocou para amanhã uma reunião de emergência para discutir o plano de Israel de tomar a cidade de Gaza para acabar com o Hamas. As informações são da agência de notícias AFP.

O que aconteceu

Os países-membros devem se reunir amanhã, às 16h (horário de Brasília), motivados após Netanyahu divulgar novo plano de controle total sobre Gaza. As informações foram adiantadas por diplomatas ouvidos pela agência de notícias AFP, e a reunião entrou no cronograma do Conselho.

''Medida deve ser interrompida imediatamente''. A decisão de Israel foi criticada pelo chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, que afirmou que o plano vai contra a decisão da Corte Internacional de Justiça, "segundo a qual Israel deve encerrar sua ocupação o mais rápido possível, da realização da solução acordada de dois Estados e do direito dos palestinos à autodeterminação."