Piloto infarta durante voo sobre vulcão em erupção, salva turistas e morre

Um piloto sofreu uma parada cardíaca durante voo turístico sobre um vulcão em erupção na Rússia. O Krasheninnikov voltou à atividade pela primeira vez em 600 anos no extremo oriente do país.

O que aconteceu

O russo Igor Kan, 59, pilotava sozinho um helicóptero particular que levava três turistas para sobrevoar o vulcão quando começou a passar mal. Ele teria enviado um pedido de socorro por rádio antes de perder a consciência.

Mesmo com sintomas graves de um ataque cardíaco, Kan conseguiu fazer um pouso de emergência no vulcão. O piloto não resistiu e morreu antes da chegada da equipe de resgate. Os três turistas foram resgatados sem ferimentos, segundo informações do jornal britânico The Sun.