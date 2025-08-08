'Terra de ninguém': por que ilha na Amazônia é cobiçada por Peru e Colômbia

Peruanos vivem na ilha desde sua criação. Este é o argumento de Julio Kahn, prefeito da província de Mariscal Ramón Castilla. Ao jornal El Colombiano, ele ressaltou que colombianos, brasileiros e cerca de 2.500 peruanos vivem pacificamente na ilhota na tríplice fronteira —o que o governo local estaria tentando proteger.

Ilhas da região "são terra de ninguém", já que elas se formaram depois que Colômbia e Peru definiram suas fronteiras em 1922. Naquele ano, os dois países assinaram o Tratado de Salomón-Lozano, um acordo que cedeu à Colômbia um corredor que incluía o porto de Letícia e acesso ao rio Amazonas, em troca de terras ao sul do rio Putumayo, que a Colômbia havia recebido do Equador em 1916 e entregou ao Peru.

Região amazônica está em transformação morfológica, daí o surgimento de Santa Rosa na segunda metade do século 20. Estas mesmas mudanças têm afastado Letícia do rio, segundo estudos da Universidade Nacional da Colômbia, o que pode prejudicar ainda mais os planos comerciais do país.

Peru considera que Santa Rosa é parte que se desprendeu de Chinería, ilha que já existia na época do tratado. "É hora de os países se reunirem, analisarem a nova situação geográfica e tomarem decisões. Há mais de sete novas ilhas, incluindo Santa Rosa", defendeu o especialista em limnologia (águas continentais) Santiago Duque, da Universidade Nacional da Colômbia, à BBC Mundo.

Uma revisão da fronteira em movimento poderia ser tensa devido a mudanças diplomáticas. As relações entre os dois países azedaram após a destituição do presidente Pedro Castillo pelo Congresso peruano. Petro considerou o ato um golpe de Estado e chamou seu embaixador de volta à Colômbia. Atualmente, as delegações diplomáticas são lideradas por encarregados de negócios —que devem, em ambos os lados, crescer os olhos sobre o porto amazônico.